Terremoto a Reggio Calabria | ecco perché la scossa si è sentita senza causare danni

Questa mattina, nella zona di subduzione dell’Arco Calabro-Peloritano, si è verificato un terremoto di magnitudo 5 con ipocentro a oltre 60 km di profondità. La scossa è stata percepita in alcune aree di Reggio Calabria, ma non si sono registrati danni o conseguenze significative. La situazione resta monitorata dalle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e aggiornare sulla situazione.

La terra trema all’alba, terremoto al largo di Reggio Calabria e Messina - Messinesi, in parte anche i catanesi, ma soprattutto calabresi della provincia di Reggio Calabria sono stati svegliati questa mattina dalla terra che trema. blogsicilia.it

Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica - Reggio Calabria, 10 gennaio 2026 – Paura all’alba a Reggio Calabria e provincia per una forte scossa di terremoto. quotidiano.net

Circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 avvertita alle 5.53 a Reggio Calabria #ANSA - facebook.com facebook

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

