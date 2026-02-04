Reggio Calabria scossa di terremoto in Aspromonte | DATI

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi nell’Aspromonte, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. Le persone nelle zone vicine hanno sentito una lieve vibrazione, ma per ora non si segnalano danni o feriti. La Protezione civile monitora la situazione, mentre i residenti restano in attesa di eventuali aggiornamenti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ha colpito nel tardo pomeriggio del 3 febbraio 2026 l’area dell’Aspromonte, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. L’evento sismico, registrato alle 23:09 dal sistema dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto epicentro tra i comuni di Delianuova e Santa Cristina d’Aspromonte, a una profondità di soli 16 chilometri. Nonostante la magnitudo non sia rilevante, l’ipocentro superficiale ha amplificato la percezione del sisma, rendendolo avvertito con chiarezza da diverse comunità locali, sia in quota che nella piana. La vibrazione è stata percepita in diversi centri abitati, inclusi insediamenti con presenza di popolazione straniera e zone di lavoro agricolo, provocando momenti di allarme tra i residenti, soprattutto in orario notturno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

