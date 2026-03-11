Terremoto alla Fenice un consigliere si dimette | Nessuna unanimità la questione è politica
Un consigliere del Teatro La Fenice di Venezia si è dimesso. Si tratta di un membro del consiglio d'indirizzo nominato dal ministero della Cultura, che ha deciso di lasciare l'incarico dichiarando che la questione è politica e che non c'era unanimità sulla questione. La decisione arriva dopo un momento di tensione all’interno dell’ente.
Alessandro Tortato, membro del consiglio d'indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia nominato dal ministero della Cultura, ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico. La comunicazione, via social, arriva il giorno dopo che il Cdi aveva ribadito per la seconda volta la sua approvazione per la.
