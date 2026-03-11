Terremoto alla Fenice un consigliere si dimette | Nessuna unanimità la questione è politica

Un consigliere del Teatro La Fenice di Venezia si è dimesso. Si tratta di un membro del consiglio d'indirizzo nominato dal ministero della Cultura, che ha deciso di lasciare l'incarico dichiarando che la questione è politica e che non c'era unanimità sulla questione. La decisione arriva dopo un momento di tensione all’interno dell’ente.