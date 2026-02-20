IA scopre 25 nuovi magneti | addio terre rare boom per l’elettrico

L’Intelligenza Artificiale ha scoperto 25 nuovi magneti, riducendo la dipendenza dalle terre rare. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare l’industria dell’elettronica e delle energie rinnovabili, grazie a materiali più abbondanti e meno costosi. Gli scienziati hanno analizzato grandi quantità di dati per individuare sostanze innovative che funzionano come magneti potenti e sostenibili. La ricerca apre nuove strade per sviluppare veicoli elettrici più accessibili e apparecchiature più efficienti. La sfida ora è integrare queste scoperte nel mercato globale.

Intelligenza Artificiale alla Caccia di Materiali Alternativi per i Magneti: Una Svolta per l'Elettrico e l'Energia Rinnovabile. Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato presso l'Università del New Hampshire ha identificato 25 nuovi composti magnetici che potrebbero sostituire le terre rare, materiali cruciali per la produzione di magneti permanenti utilizzati in veicoli elettrici, turbine eoliche e dispositivi medici. Questa scoperta, resa possibile dall'analisi di un vasto database e da modelli predittivi, mira a ridurre la dipendenza da un mercato globale concentrato in poche nazioni, accelerando lo sviluppo di tecnologie più sostenibili e strategiche.