Regno Unito valuta il divieto dei social media per i minori di 16 anni | il governo esamina il modello australiano dopo anni di resistenza

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo britannico sta valutando l’ipotesi di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, ispirandosi al modello australiano. Dopo anni di resistenza, l’esecutivo guidato da Keir Starmer ha ora aperto uno spiraglio su questa proposta, che mira a tutelare la fascia più giovane della popolazione. La discussione si concentra sulle implicazioni di tale misura e sulle modalità di applicazione.

Il governo britannico guidato dal premier laburista Keir Starmer ha aperto uno spiraglio sulla possibilità di introdurre un divieto generalizzato dei social media per ragazzi e bambini sotto i 16 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Giannelli favorevole al divieto di social media per i minori di 16 anni: “Serve maturità prima di usarli senza rischi, come per patentino e alcol”

Leggi anche: Australia, entrato in vigore oggi il divieto social per i minori di 16 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Social dai 16 anni: l’Europa valuta, l’Australia lo fa. Tutto bene?.

regno unito valuta divietoRegno Unito: nuove linee guida e divieti della Gambling Commission su bonus e promozioni - La British Gambling Commission ha fornito ulteriori dettagli ed esempi sul divieto in arrivo relativo a offerte di ricompense e bonus. agimeg.it

Regno Unito valuta marcia indietro su tassa auto di lusso - Il controverso provvedimento appena preso dal Governo del Regno Unito, e con cui dal primo aprile scorso si estendeva ai modelli elettrici la cosiddetta 'Tassa sulle auto di lusso' (ECS) esistente dal ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.