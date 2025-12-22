Regno Unito valuta il divieto dei social media per i minori di 16 anni | il governo esamina il modello australiano dopo anni di resistenza

Il governo britannico sta valutando l’ipotesi di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, ispirandosi al modello australiano. Dopo anni di resistenza, l’esecutivo guidato da Keir Starmer ha ora aperto uno spiraglio su questa proposta, che mira a tutelare la fascia più giovane della popolazione. La discussione si concentra sulle implicazioni di tale misura e sulle modalità di applicazione.

