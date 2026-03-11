Terni diversi eventi in programma per il Sì al referendum | in città anche Galeazzo Bignami

A Terni si sono svolti diversi eventi legati al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. In città è arrivato anche Galeazzo Bignami, che ha partecipato ad alcune delle iniziative organizzate. I comitati a favore del Sì hanno promosso numerose occasioni di incontro e discussione negli ultimi giorni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Si avvicina il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. A Terni, in questi giorni, sono diversi gli eventi organizzati sul tema, molti dei quali promossi dai comitati a favore del Sì alla riforma.Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle ore 18, nella sala.