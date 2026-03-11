Terni donazione del circolo dopolavoro sanità al servizio psichiatrico di diagnosi e cura

Il Circolo Dopolavoro Sanità ha donato un tavolo da ping pong e un biliardino professionale al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Terni. La consegna è avvenuta nell’area ospedaliera della città, con l’obiettivo di offrire momenti di svago agli ospiti del reparto dell’Azienda Usl Umbria 2. La donazione mira a migliorare le attività ludiche e di intrattenimento all’interno del servizio.

Il Circolo Dopolavoro Sanità ha donato un tavolo da ping pong e un biliardino professionale al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Terni per le attività ludiche e di intrattenimento degli ospiti del reparto dell'Azienda Usl Umbria 2, ubicato nell'area ospedaliera di Terni.