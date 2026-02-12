Diagnosi e intervento in 4 ore | primato a Negrar nella cura del tumore al polmone

In pochi mesi, il reparto di Negrar ha raggiunto un risultato che fa parlare di sé. È stato infatti eseguito un intervento per il tumore al polmone che, dalla diagnosi alla chirurgia, si è concluso in sole quattro ore, tutto in un’unica seduta e con una sola anestesia. Un metodo rapido e efficace che potrebbe cambiare le regole del trattamento in Italia.

Al Sacro Cuore Don Calabria eseguita per la prima volta in Italia una procedura combinata con broncoscopio robotico Ion e robot chirurgico da Vinci 5 Diagnosi e intervento chirurgico eseguiti nella stessa seduta operatoria, in sole quattro ore e con un’unica anestesia. È questo il risultato ottenuto al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar martedì scorso, 3 febbraio. Un paziente di 65 anni, affetto da tumore al polmone, è stato operato e, pochi giorni dopo, è stato dimesso. E ora sta bene. L’equipe guidata dal dottor Diego Gavezzoli, direttore dell’unità clinico chirurgica toraco-polmonare, ha utilizzato per la prima volta in Italia il broncoscopio robotico diagnostico Ion insieme al robot chirurgico da Vinci 5 nella stessa procedura.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Negrar Tumore

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Negrar Tumore

Argomenti discussi: Amiloidosi Cardiaca: Sintomi, Diagnosi e Terapia; L’età media della diagnosi in oncologia veterinaria; Piano salute mentale. Sinpia: Soddisfazione per spazio ai disturbi del neurosviluppo e alla continuità di cura; Embolia polmonare, il Prof. Gianpaolo Carrafiello interviene in Senato sul ruolo della diagnosi e dei trattamenti miniinvasivi.

Tumore al polmone, a Negrar diagnosi e intervento in sole 4 ore grazie alla roboticaUna diagnosi immediata seguita dall’intervento chirurgico nello stesso giorno, sotto un’unica anestesia. È quanto realizzato per la prima volta in Italia ... giornaleadige.it

L’ADIGE.IT: «TUMORE AL POLMONE, CON LA ROBOTICA A NEGRAR DIAGNOSI E INTERVENTO IN 4 ORE»A Negrar la chirurgia robotica consente diagnosi e intervento per tumore al polmone in appena 4 ore, riducendo tempi di attesa e accelerando la cura. agenziagiornalisticaopinione.it

Revisione completa del cambio su Volkswagen Polo Un intervento accurato, fatto di diagnosi, precisione e componenti di qualità per riportare il cambio alle massime prestazioni. Affidabilità, fluidità e sicurezza: il nostro obiettivo, sempre. 0623235611 - facebook.com facebook