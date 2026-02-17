Si distrae un istante durante la spesa e le rubano 1.000 euro

Lo scorso novembre, durante una sessione di spesa, un’anziana di Lagundo ha perso circa 1.000 euro in un attimo di distrazione. Due uomini sono stati ora identificati dai carabinieri e denunciati per furto aggravato, dopo aver approfittato di un momento di disattenzione della donna per sottrarle il denaro dal portafoglio lasciato incustodito. La vicenda si è conclusa solo recentemente, quando le indagini hanno portato all’arresto dei sospettati.

La donna è riuscita a recuperare la borsa abbandonata dai due, ma dei soldi non c'era più alcuna traccia. L'anziana si è rivolta ai carabinieri, i quali hanno richiesto e analizzato i filmati degli apparati di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, estrapolando i frame necessari per svolgere le indagini. Ciò, grazie anche a delle testimonianze, ha permesso di risalire all'identità dei due denunciati.