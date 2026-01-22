ztl dal 29 gennaio scattano le multe i vigili avvertono gli automobilisti con volantini e pattuglie ai varchi

Dal 29 gennaio scattano le multe nella Zona a traffico limitato del centro storico e di Borgo San Giuliano. I vigili urbani avviseranno gli automobilisti tramite volantini e pattuglie ai varchi. Dopo questo periodo di tolleranza, entreranno in vigore le sanzioni per chi transita senza permesso, sia permanente che temporaneo. È importante rispettare le nuove disposizioni per evitare multe e garantire la fluidità del traffico.

È finita la pacchia. Ultimi giorni senza multe. Da giovedì 29 gennaio chi entrerà nella Zona a traffico limitato del centro storico e di borgo San Giuliano senza permesso – che sia quello permanente o temporaneo – sarà sanzionato. Le telecamere montate nei 13 varchi d’accesso (10 in centro, 3 nel borgo San Giuliano) sono in funzione dallo scorso luglio, senza fare multe. Tutti questi mesi sono serviti sia a tarare il nuovo ’vigile elettronico’ (le telecamere erano spente dal 2018) e verificare il corretto funzionamento degli impianti, "sia per dare modo a residenti e operatori di prendere familiarità col nuovo sistema – sottolinea il Comune in una nota – e dare la possibilità di completare le procedure per i permessi a chi ancora non aveva il pass". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

