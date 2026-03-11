Terapia per ragazzi fragili e iper attivi | pomeriggio con asini e cavalli gestire emozioni e impulsi

In Umbria, si è diffusa una nuova forma di assistenza dedicata a ragazzi fragili e iperattivi, che prevede incontri pomeridiani con asini e cavalli. Durante queste sessioni, i partecipanti imparano a gestire emozioni e impulsi attraverso il rapporto diretto con gli animali. Questa iniziativa si concentra sull’importanza del contatto con gli animali come parte del percorso di supporto.

Cresce in Umbria la cura e l'assistenza per alcuni soggetti fragili o con disturbi psicologici attraverso il contatto, il rapporto e la presenza di animali. Il nuovo progetto in atto si chiama: "Assisted by Donkeys and Horses for Development- ADHD: asini e cavalli come supporto per i ragazzi e le.