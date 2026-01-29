Niscemi cavalli e asini bloccati dalla frana salvati dai Vigili

I Vigili del fuoco di Niscemi sono intervenuti ieri per salvare 20 animali, tra cavalli e asini, rimasti intrappolati tra le fratture del terreno causate da una frana. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo gli animali, che stavano rischiando di farsi male o di morire. La zona è stata messa sotto controllo e le operazioni di messa in sicurezza continuano.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere 20 animali bloccati fra le fratture del terreno a ridosso della frana. I Vigili del fuoco hanno creato un sentiero di due chilometri tra fango e detriti, superando dislivelli di dieci metri, conducendo al sicuro e senza rischi quindici cavalli, tre asini e due cani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, cavalli e asini bloccati dalla frana salvati dai Vigili Approfondimenti su Niscemi Caltanissetta Due cacciatori e un cane bloccati nel dirupo: salvati dai Vigili del fuoco Restano bloccati nel torrente mentre sono a pesca: salvati dai vigili del fuoco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Niscemi Caltanissetta Niscemi, emergenza animali: cavalli, asini e cani messi in salvo dai pompieri. Il videoBloccati dalle crepe nel terreno a Niscemi, un gruppo di una ventina di animali è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. tg.la7.it Video | La frana a Niscemi blocca 20 animali, i vigili del fuoco li salvanoIl salvataggio di 20 animali rimasti bloccati a Niscemi dopo la franaIl salvataggio di ... msn.com A Niscemi la frana aveva bloccato 20 animali: i vigili del fuoco hanno salvato cavalli, asini e cani https://qds.it/video-la-frana-a-niscemi-blocca-20-animali-i-vigili-del-fuoco-li-salvano/ - facebook.com facebook Un gruppo di cavalli è rimasto bloccato nelle campagne ai piedi della frana che ha interessato il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.