Teramo | aperture straordinarie per il voto del 2026

Il Comune di Teramo ha comunicato che nelle giornate del 22 e 23 marzo 2026 saranno aperti alcuni uffici pubblici in modo straordinario. Questa decisione mira a assicurare che i cittadini possano esercitare il diritto di voto durante il referendum popolare confermativo previsto in quelle date. Le aperture sono state organizzate per facilitare il processo di voto e garantire l’accesso a tutti gli aventi diritto.

Il Comune di Teramo ha annunciato aperture straordinarie per garantire il diritto di voto nel referendum popolare confermativo previsto per il 22 e il 23 marzo 2026. L'ufficio anagrafe e l'ufficio elettorale rimarranno aperti anche nei weekend, con orari estesi fino alle ore 23:00 durante le giornate di consultazione. Questa misura eccezionale mira a facilitare il rilascio delle carte d'identità elettroniche e delle tessere elettorali, evitando che la mancanza di documenti blocchi l'esercizio del suffragio. La decisione riflette un impegno concreto verso i cittadini teramani, trasformando una burocrazia spesso rigida in uno strumento di servizio pubblico flessibile e orientato all'utente.