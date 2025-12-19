Aperture straordinarie del Mercato Ittico per le festività
Durante le festività natalizie, il Mercato Ittico di San Benedetto aprirà in modo straordinario, garantendo la disponibilità di pesce fresco durante un periodo di massima richiesta. Un’occasione unica per acquistare prodotti di qualità, assicurando freschezza e tradizione per le vostre tavole festive. Approfittate di questa opportunità speciale per vivere appieno lo spirito delle feste con il meglio del mare.
In occasione delle festività natalizie è stata prevista un’apertura straordinaria del Mercato Ittico di San Benedetto per consentire la regolare vendita del pescato in un periodo caratterizzato da un forte aumento della domanda di pesce fresco. Nel periodo che precede il Natale e nei giorni immediatamente successivi, la richiesta di prodotto ittico cresce in modo significativo, sia da parte delle famiglie sia da parte dei settori della ristorazione e del commercio. Garantire la continuità delle attività del mercato rappresenta quindi uno strumento fondamentale per sostenere la filiera ittica locale e assicurare un’adeguata disponibilità di prodotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Mercato centrale, aperture straordinarie l'1 novembre e durante le festività natalizie: il calendario
Leggi anche: Castello Alfonsino: via alle aperture straordinarie per le festività
Aperture straordinarie del Mercato Ittico per le festività; Locazione del Mercato ittico coperto – Verbale apertura buste; Il Natale arriva a Roma: il grande mercato agroalimentare apre le sue porte ai cittadini; Natale di qualità al CAR: aperture al pubblico.
Aperture straordinarie del Mercato Ittico per le festività - In occasione delle festività natalizie è stata prevista un’apertura straordinaria del Mercato Ittico di San Benedetto per consentire la ... ilrestodelcarlino.it
Mercati di Bari, aperture straordinarie per le feste natalizie. Nuova illuminazione all’ex Manifattura Tabacchi - In corso anche il potenziamento dell’illuminazione all’ex Manifattura Tabacchi ... baritoday.it
Il futuro dei mercati ittici in Romagna: ristoranti e mostre insieme alla vendita del pesce - Marina di Ravenna potrebbe avere presto un mercato ittico rinnovato, in linea con Rimini e Bellaria Igea Marina dove le operazioni sono già state avviate. ravennaedintorni.it
APERTURE STRAORDINARIE NATALIZIE Per permettervi di vivere la magia del Natale senza fretta, il Garden Longoni vi aspetta con orari speciali! Aperti anche domenica 21 e lunedì 22 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 Vi aspettiamo! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.