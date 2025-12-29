Il 2026 inizia in bellezza | due aperture straordinarie alla Reggia di Caserta

Il 2026 inizia con due aperture speciali alla Reggia di Caserta, uno dei principali siti storici italiani. Il 1° e il 6 gennaio, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare questa importante testimonianza dell’arte e dell’architettura, arricchendo il proprio inizio anno con un’esperienza culturale significativa. Le aperture festive permettono di scoprire un patrimonio storico di grande valore in un periodo di particolare interesse.

Il nuovo anno parte all'insegna della cultura e della storia: la Reggia di Caserta aprirà eccezionalmente le proprie porte al pubblico il 1° e il 6 gennaio 2026, offrendo la possibilità di visitare uno dei complessi monumentali più prestigiosi d'Italia.L'iniziativa del Ministero della Cultura.

