Tentato furto in una casa a Scafati | ladri messi in fuga

Nella serata di ieri, si è verificato un tentato furto in via Martiri d’Ungheria, nella zona delle palazzine Ina Casa a Scafati. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha messo in fuga i ladri, evitando possibili danni o furti. L’episodio sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza affidabili e di una presenza costante sul territorio per garantire la tranquillità dei residenti.

Tentato furto nella serata di ieri in via Martiri d’Ungheria, nella zona delle palazzine Ina Casa a Scafati. Alcuni malviventi si sono introdotti in un appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari, mettendo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore. La fuga Il colpo, però. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tentato furto in una villetta a Cava: ladri messi in fuga dal proprietario

Nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni si è verificato un tentato furto in una villetta privata. La presenza del proprietario ha messo in fuga i malintenzionati, impedendo loro di portare a termine il furto. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente alla sicurezza delle abitazioni nella zona. Leggi anche: Tentato furto in villa a Quarto: ladri messi in fuga dal proprietario La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Napoli, tentato furto in un bar all'Arenella: il racconto del proprietario e il video dei ladri in azione - facebook.com facebook Tentato furto in un’abitazione a Matera, arrestato un 65enne. In auto e in casa trovati attrezzi da scasso e cocaina x.com

