Tentano di rubare l' auto ad una maestra | ritrovata dalla protezione civile ad 800 metri
Una maestra di Castel Volturno ha subito due tentativi di furto della sua auto in appena 12 giorni. Questa mattina, la protezione civile ha ritrovato il veicolo a circa 800 metri dal luogo dell’ultimo tentativo. Si tratta di un episodio che evidenzia l’aumento di situazioni di instabilità nella zona, richiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine.
I malviventi hanno adocchiato la Jeep Renegade bianca dell'insegnante tanto da tentare una seconda volta di rubarla. Stavolta la vettura è stata ritrovata in viale delle Acacie in località Pinetamare. Una pattuglia della protezione civile ha notato la vettura con gli sportelli aperti e il sistema di allarme in funzione. Allertati i carabinieri della locale tenenza hanno rintracciato la proprietaria della vettura. L'insegnante era a scuola intenta a fare lezione; quando l'hanno avvertita si è affacciata e si è accorta dell'ammanco della macchina. Ha spiegato ai militari che era la seconda volta che cercavano di rubarle la Jeep. 🔗 Leggi su Casertanews.it
