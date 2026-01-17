Una maestra di Castel Volturno ha subito due tentativi di furto della sua auto in appena 12 giorni. Questa mattina, la protezione civile ha ritrovato il veicolo a circa 800 metri dal luogo dell’ultimo tentativo. Si tratta di un episodio che evidenzia l’aumento di situazioni di instabilità nella zona, richiedendo maggiore attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine.

I malviventi hanno adocchiato la Jeep Renegade bianca dell'insegnante tanto da tentare una seconda volta di rubarla. Stavolta la vettura è stata ritrovata in viale delle Acacie in località Pinetamare. Una pattuglia della protezione civile ha notato la vettura con gli sportelli aperti e il sistema di allarme in funzione. Allertati i carabinieri della locale tenenza hanno rintracciato la proprietaria della vettura. L'insegnante era a scuola intenta a fare lezione; quando l'hanno avvertita si è affacciata e si è accorta dell'ammanco della macchina. Ha spiegato ai militari che era la seconda volta che cercavano di rubarle la Jeep. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Un anno ad aiutare la gente. Applausi alla Protezione Civile. Il sindaco: presenza decisiva

Leggi anche: Tentano il colpo in un appartamento, ladri messi in fuga da un volontario della protezione civile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tentano di rubare l'auto ad una maestra: ritrovata dalla protezione civile ad 800 metri - I malviventi hanno adocchiato la Jeep Renegade bianca dell'insegnante tanto da tentare una seconda volta di rubarla. casertanews.it