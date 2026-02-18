Non è tuo figlio dammelo | tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato 45enne arrestato a Caivano
Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti. L’uomo ha urlato:
Solo la prontezza della madre e il successivo intervento dei dipendenti del supermercato hanno evitato il peggio. Il 45enne è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi dell'esercizio commerciale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enneA Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana.
Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestatoUn uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo.
