Non è tuo figlio dammelo | tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato 45enne arrestato a Caivano

Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti. L’uomo ha urlato:

Solo la prontezza della madre e il successivo intervento dei dipendenti del supermercato hanno evitato il peggio. Il 45enne è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi dell'esercizio commerciale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enneA Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana.

Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestatoUn uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo.

SCANDALO: STEFANO È IL VERO CUGINO GIORGIA È STATA RAPITA E DANI E ROBBI LO SCOPRONO!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.