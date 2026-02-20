Un uomo ha tentato di rapire mia figlia la denuncia di una mamma | indagano i carabinieri a Vinci

Una mamma ha denunciato in un post sui social il tentato rapimento della figlia. L'episodio sarebbe avvenuto nella frazione di Sovigliana, a Vinci. Indagano i Carabinieri, il sindaco: "Chiesto rafforzamento dei controlli sul territorio".🔗 Leggi su Fanpage.it

