Un uomo ha tentato di rapire mia figlia la denuncia di una mamma | indagano i carabinieri a Vinci
Una donna di Vinci ha denunciato sui social un tentato rapimento della figlia, avvenuto nella frazione di Sovigliana. Secondo la sua testimonianza, un uomo si sarebbe avvicinato alla ragazzina cercando di trascinarla via. La madre ha visto la scena e ha immediatamente chiamato i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. La polizia ha già raccolto le testimonianze di altri residenti e analizza le immagini delle telecamere di sorveglianza. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.
Una mamma ha denunciato in un post sui social il tentato rapimento della figlia. L'episodio sarebbe avvenuto nella frazione di Sovigliana, a Vinci. Indagano i Carabinieri, il sindaco: "Chiesto rafforzamento dei controlli sul territorio".
