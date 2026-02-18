Paralimpiadi gli atleti russi e bielorussi avranno bandiera divisa e inno L’ira di Kiev e Ue | Decisione deludente ed esasperante

La partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi paralimpici di Milano Cortina ha suscitato polemiche. Nonostante le proteste di Kiev e dell’Unione Europea, le autorità italiane hanno deciso di permettere loro di gareggiare con bandiera, divisa e inno ufficiali. Sei atleti russi e quattro bielorussi prenderanno parte alle competizioni dal 6 al 15 marzo, portando con sé simboli nazionali nonostante le tensioni politiche. La decisione ha diviso opinioni e alimentato il dibattito sul ruolo dello sport in tempi di guerra.

Milano – I sei atleti russi e i quattro bielorussi prenderanno parte ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina, dal 6 al 15 marzo, con inno, bandiera, divise ufficiali con i colori nazionali e con l'acronimo 'Rus' e 'Blr'. Una decisione che ha scatenato le ire dell’Ucraina, come era prevedibile. Ma non solo. Il commissario europeo per lo Sport, Glenn Micallef, non sarà presente alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e la medesima scelta è stata presa anche dai funzionari ucraini che, tramite il ministro dello Sport Matvii Bidny, hanno rappresentato la propria decisione di disertare la cerimonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

