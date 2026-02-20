Tennis tavolo terza giornata di ritorno altalenante per il CSI Morbegno

Il CSI Morbegno ha ottenuto una vittoria netta contro il TT Como, infliggendo un punteggio di 7-0, durante la terza giornata di ritorno. I giovani pongisti del GS CSI Morbegno hanno dominato tutti i match, vincendoli con il punteggio di 3-0. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione. La sfida si svolge nel rispetto delle regole e con grande entusiasmo.

Continua il percorso vincente dei giovani pongisti del GS CSI Morbegno in D1 girone B. Impegnati nella terza giornata di ritorno, sabato 14 febbraio hanno inflitto un duro 7 a 0 al TT Como con tutti i match chiusi 3 a 0. Dopo il doppio vinto da Luca Nava e Raffaele Riva, i tre moschettieri hanno conquistato 2 punti ciascuno. Il 21 febbraio i morbegnesi ospiteranno al PalAmbrosetti il TT Valmadrera. La squadra in D1 che milita nel girone G ha purtroppo dovuto incassare la sconfitta per 3 a 4 contro le Aquile Azzurre. Al PalaBovisa i diavoli rossi hanno perso il doppio, ma poi si sono rifatti con 2 vittorie grazie a Daniele Della Vedova e Davide Orsingher.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

