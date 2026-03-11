Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner, quattro volte campione del Grande Slam, ha vinto contro il brasiliano Joao Fonseca con i punteggi di 7-6 (86) e 7-6 (74). La partita, molto combattuta, si è conclusa con la qualificazione di Sinner ai quarti di finale. La sfida ha evidenziato le capacità del tennista italiano di affrontare avversari emergenti.

Il quattro volte campione del Grande Slam Jannik Sinner ha sconfitto la stella nascente brasiliana Joao Fonseca per 7-6 (86), 7-6 (74) in un match emozionante che ha proiettato l’italiano ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. Il primo incontro tra il numero due del mondo e la rivelazione diciannovenne ha soddisfatto le aspettative, con una prestazione superba che ha suscitato applausi costanti da parte dell’enorme pubblico brasiliano. Sinner affronterà ora un’altra giovane grande promessa, il ventenne americano Learner Tien, per un posto in semifinale. La partita Fonseca ha affrontato l’italiano in un primo set teso, ma non è riuscito a capitalizzare la sua unica opportunità di palla break, mentre Sinner ne ha sprecate due. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tennis, Sinner batte Fonseca 7-6, 7-6 e vola ai quarti dell'Indian Wells in California

Il quattro volte campione del Grande Slam Jannik Sinner ha sconfitto la stella nascente brasiliana Joao Fonseca per 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) in un match emozionante che ha proiettato l'italiano ai quarti

LIVE Sinner-Fonseca 7-6 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l'azzurro annulla 3 set point nel primo parziale e vince una partita complicata

