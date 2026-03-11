Teheran ha dichiarato di aver lanciato il più grande attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani, coinvolgendo l'area di Erbil, la base navale americana in Bahrein e Israele. I Pasdaran hanno annunciato di aver condotto un'operazione molto violenta, definendola la più intensa dall'inizio del conflitto. Il figlio di Pezeshkian ha riferito che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito, ma è vivo.

Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo. Teheran: "La punizione per Israele è solo al suo inizio" "Netanyahu non vuole vedere come le potenti forze armate iraniane puniscano Israele per la sua aggressione. siamo solo all'inizio". Lo afferma il ministro degli Esteri Abbas Araghchi sul suo account X. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo le notizie provenienti da Stati Uniti e Israele secondo cui la potenza militare iraniana è stata smantellata. Il diplomatico iraniano ha anche avuto colloqui ieri sera con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, sottolineando che "le...

© Ilgiornale.it - Teheran lancia "il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani". Il figlio di Pezeshkian: "Mojtaba Khamenei ferito, ma vivo"

