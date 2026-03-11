Teheran lancia il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani Bombe sul centro di Beirut

A Teheran viene riferito di aver avviato il più ampio attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani, con esplosioni sul centro di Beirut. Nel frattempo, sono state trovate mine nello Stretto di Hormuz, che secondo il governo statunitense sono state distrutte. Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait sono coinvolti in diverse azioni di risposta o di allerta.

Mine nello Stretto di Hormuz, ma Trump: "Le abbiamo distrutte". Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Teheran lancia "il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani". Bombe sul centro di Beirut Articoli correlati Leggi anche: Teheran lanca "il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani". Bombe sul centro di Beirut Leggi anche: Attacchi israeliani simultanei su Teheran e Beirut Attacco all'Iran. Stati Uniti e Israele vogliono il cambio di regime a Teheran Aggiornamenti e notizie su Teheran lancia Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; L’Iran lancia per la prima volta il Fattah-2; Nuovi raid Israele sull'Iran: Attacchi su larga scala. Teheran lancia avvertimento a Paesi Ue; Nuove esplosioni a Teheran, l'Iran conferma: Khamenei è morto. Il Regno Unito lancia l'allarme: Missili iraniani lanciati verso Cipro, ma il governo di Nicosia nega. Raid di Israele su Teheran e Beirut. Iran lancia missili e droni verso l'Arabia Saudita, gli Emirati e il KuwaitMahsa / Middle East Images / Middle East Images via AFP - Il fumo si alza dopo le esplosioni a Teheran ... agi.it Guerra Iran, nuovi raid incrociati. Teheran: Più vasto attacco da inizio guerra. LIVEDodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Nella notte sono proseguiti i raid incrociati, con Israele che ha colpito duramente Teheran e il Libano, provocando almeno 6 morti nel Sud del Paese, e ... tg24.sky.it "La guerra finirà presto", assicura il presidente americano Trump, che lancia però nuovi avvertimenti a Teheran. Intanto le operazioni militari contro il regime degli ayatollah proseguono x.com #Iran L'Assemblea degli esperti annuncia la nuova guida suprema con un passaggio di bandiera tra padre e figlio: l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. I pasdaran: "L'alba di un nuovo giorno, pronti alla completa obbedienza". Teheran lancia i suoi primi missili ver - facebook.com facebook