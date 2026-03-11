Teheran lanca il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani Bombe sul centro di Beirut

Teheran ha lanciato un attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani, con bombe sferrate sul centro di Beirut. Sono state trovate mine nello Stretto di Hormuz, ma l'amministrazione americana ha dichiarato di averle distrutte. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait sono coinvolti nella situazione, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate.

Mine nello Stretto di Hormuz, ma Trump: "Le abbiamo distrutte". Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani.