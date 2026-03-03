Attacchi israeliani simultanei su Teheran e Beirut
Oggi si registra il quarto giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. I bombardamenti continuano, con attacchi israeliani e statunitensi che colpiscono Teheran, Beirut e altri obiettivi nel Golfo. L'Iran risponde utilizzando missili e droni contro obiettivi militari e civili in varie località. La situazione rimane tesa con operazioni militari in corso in più aree della regione.
Oggi è il quarto giorno della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. I bombardamenti stanno proseguendo: l'Iran continua a usare missili e droni contro obiettivi militari e civili in diversi Paesi del Golfo, Teheran è colpita dai bombardamenti di Israele e Stati Uniti, mentre le forze. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: «Risponderemo». Attacchi israeliani simultanei su Teheran e Beirut. Trump: «Siamo pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito» | Colpita Cipro
Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...
Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi
Una raccolta di contenuti su Attacchi israeliani
Temi più discussi: Proxy in allerta, ma prudenti. Come Hamas, Hezbollah e Houthi rispondono all'attacco contro l'Iran (di M. Lupis); Medio Oriente: Israele, in corso attacchi simultanei contro Iran e Hezbollah | blue News; Distrutti i centri di comando dei pasdaran; L’Iran colpisce l’ambasciata Usa a Riad.
Iran, ambasciata Usa colpita a Riad e missili su Israele: il conflitto si allarga al GolfoLa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra in una fase ancora più pericolosa con l’attacco all’ambasciata americana a Riad, missili su Israele ed Emirati ... thesocialpost.it
Guerra in Iran, le ultime notizie in direttaLe notizie di martedì 3 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. Gli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore ... corriere.it
In Cisgiordania continua la scia di sangue degli attacchi israeliani nei confronti di cittadini palestinesi. Nel villaggio di Qaryut, a Sud della città di Nablus, due fratelli sono stati uccisi da un gruppo di coloni israeliani. È l’ennesimo atto di violenza in Cisgiordania x.com
Attacchi israeliani in Libano. I morti sono già oltre 30. In migliaia in fuga a Beirut e nel sud del Libano Dopo che un portavoce militare israeliani ha emesso ordini di evacuazione per 55 villaggi e città libanesi, fiumi di persone hanno iniziato a fuggire dal sobbor - facebook.com facebook