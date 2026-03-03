Attacchi israeliani simultanei su Teheran e Beirut

Oggi si registra il quarto giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. I bombardamenti continuano, con attacchi israeliani e statunitensi che colpiscono Teheran, Beirut e altri obiettivi nel Golfo. L'Iran risponde utilizzando missili e droni contro obiettivi militari e civili in varie località. La situazione rimane tesa con operazioni militari in corso in più aree della regione.