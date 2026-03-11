teheran attacca gli emirati con droni e missili mojtaba khamenei salvo ma ferito

Teheran ha lanciato droni e missili contro gli Emirati Arabi Uniti, causando danni e feriti. Le forze di difesa aerea dell’Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto sei missili iraniani diretti alla base aerea di Prince Sultan. Un ulteriore missile è stato intercettato nella regione orientale degli Emirati. Mojtaba Khamenei è rimasto salvo, ma ferito durante l’attacco.

"Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan" ha comunicato il ministero della Difesa emiratino aggiungendo che un altro missile è stato intercettato nella regione orientale del Paese. Gli Emirati stanno rispondendo all'attacco iraniano. Le autorità hanno esortato la popolazione a restare in casa. Prese di mira la base statunitense di Erbil in Iraq, la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein e le vicinanze di Tel Aviv. Forti esplosioni si sono sentite nel cielo di Tel Aviv. L'allarme è suonato in buona parte del Paese facendo correre milioni di persone nei rifugi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

