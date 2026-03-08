Medio Oriente gli Emirati bombardano Teheran L’Iran nomina Mojtaba Khamenei

Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto un attacco contro impianti a Teheran, segnando una prima volta nel conflitto tra i due paesi. Nel frattempo, l’Assemblea degli Esperti iraniana ha nominato Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema, sostituendo ufficialmente il predecessore. La situazione si sviluppa con eventi chiave che coinvolgono azioni militari e cambi di leadership in Iran.

Gli Emirati Arabi Uniti attaccano l’Iran per la prima volta, colpendo impianti strategici. Intanto l’Assemblea degli Esperti iraniana nomina il figlio di Ali Khamenei nuova Guida Suprema. Cresce la tensione in Medio Oriente tra raid, missili e crisi umanitaria. Per la prima volta nella storia recente, gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un attacco diretto contro l’Iran, prendendo di mira un impianto di desalinizzazione. Il raid segna un’escalation significativa nel conflitto in Medio Oriente, che vede ormai coinvolti Stati Uniti, Israele e diversi Paesi del Golfo. Abu Dhabi ha annunciato di aver intercettato la maggior parte dei missili e dei droni provenienti dall’Iran, pur confermando quattro vittime tra cittadini stranieri e feriti in un bilancio che ha incluso persone di più di una decina di nazionalità. 🔗 Leggi su Laverita.info

"In Iran voglio la vittoria totale", Trump spaventa Khamenei. Ma Teheran non si piega e promette: "Se attaccati, colpiremo le basi Usa in Medio Oriente"

