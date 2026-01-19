Chirurgia vascolare da record Boom di interventi complessi | Le tecnologia è fondamentale

Il 2025 ha segnato un importante traguardo per la Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile di Baggiovara, che ha eseguito 40 interventi complessi, tra cui trattamenti endovascolari dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale. Questo risultato sottolinea l’importanza delle tecnologie innovative nel campo, permettendo di affrontare con successo procedure di alta complessità e migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Il 2025 è stato anno da record per la struttura complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile di Baggiovara che ha eseguito 40 trattamenti endovascolari complessi a livello dell’arco aortico e dell’aorta toraco addominale. Nella maggior parte dei casi sono state impiantate endoprotesi custom-made, ossia prodotte su misura in base all’anatomia dei pazienti e questo grazie anche alla tecnologia e alla ricerca sempre più avanzate. Ciò rappresenta un notevole incremento di questo tipo di attività chirurgica rispetto all’anno precedente, conclusosi con 31 procedure analoghe portate a termine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un 2025 da record per la chirurgia vascolare dell’ospedale di Baggiovara

Nel 2025, la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di Baggiovara ha raggiunto un risultato significativo, completando con successo 40 interventi endovascolari complessi nell'area dell'arco aortico e dell'aorta toraco-addominale.

