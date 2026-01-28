Saldi in Bassa Romagna l' andamento | Scontrino medio da 80 euro si cercano prodotti di qualità

I saldi invernali in Bassa Romagna sono iniziati da alcune settimane, e i negozi segnalano un giro d’affari stabile. Lo scontrino medio si aggira intorno agli 80 euro, con clienti che puntano soprattutto a prodotti di qualità. Le imprese del commercio si mostrano cautelative, senza grandi slanci, e attendono i risultati delle prossime settimane.

Scontrino medio intorno agli 80 euro, consumatori più selettivi ma resta l'interesse per l'acquisto di qualità. Le parole di Confcommercio Lugo Dopo le prime settimane dei saldi invernali, le aspettative delle imprese del commercio appaiono complessivamente prudenti. È quanto emerge dal monitoraggio condotto da Confcommercio Lugo tra attività prevalentemente ubicate nei Comuni della Bassa Romagna, che restituisce un quadro fatto di consumi ancora selettivi, ma con segnali di tenuta legati alla ricerca di qualità e convenienza. Dai dati raccolti, lo scontrino medio si colloca prevalentemente tra i 30 e gli 80 euro, con una quota significativa di acquisti che raggiunge anche la fascia 80–120 euro.

