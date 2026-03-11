Finanziamento di 2,7 milioni per il teatro comunale ' Giuseppe Verdi' di San Severo

Il teatro comunale Giuseppe Verdi di San Severo riceve un finanziamento di circa 2,77 milioni di euro destinato a interventi di valorizzazione e innovazione della struttura culturale. La somma è stata assegnata per sostenere lavori di miglioramento e aggiornamento dell’edificio, con l’obiettivo di potenziare le attività culturali e artistiche del teatro. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Entra ufficialmente nel piano di interventi dedicato alla valorizzazione del ruolo della cultura nei processi di inclusione e innovazione sociale Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi è stato ammesso a un finanziamento di 2 milioni e 774mila euro per interventi di valorizzazione e innovazione della struttura culturale. Con determinazione n. 65 del 10 marzo 2026 del dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali della Regione Puglia, il teatro entra ufficialmente nel piano di interventi dedicato alla valorizzazione del ruolo della cultura nei processi di inclusione e innovazione sociale.