Teatro Sannazaro distrutto la promessa di Giuli | Tornerà a splendere Oggi il ministro a Napoli

Il teatro Sannazaro di Napoli è stato completamente distrutto da un incendio che ha lasciato solo macerie e un odore intenso di bruciato. La caduta delle pareti e il crollo del tetto hanno trasformato l’edificio storico in un ammasso di rovine. Oggi, il ministro si trova in città per visitare il sito e promettere che il teatro tornerà a splendere. La struttura, uno dei simboli culturali di Napoli, è stata colpita duramente e i lavori di ricostruzione sono già stati annunciati.

(Adnkronos) – Resta solo cenere e un odore acre di fumo. Il teatro Sannazaro, fiore all'occhiello di Napoli "è completamente distrutto". La 'bomboniera di via Chiaia' che dalla metà dell'Ottocento aveva ospitato il teatro di tradizione insieme ai più grandi della drammaturgia nazionale – da Eduardo De Filippo a Luigi Pirandello, solo per citare due nomi – è stato divorato dalle fiamme divampate all'alba di ieri che hanno provocato il completo crollo della cupola che sovrastava platea e palco e inghiottito i palchetti, i camerini e tutta la loro storia. Un lutto per la città, per l'arte e la cultura che però non ha intenzione di cedere.