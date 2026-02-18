Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Giuli a Napoli | incontro con i proprietari e tavolo in Prefettura

Il teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto da un incendio scoppiato all’alba di ieri, probabilmente a causa di un corto circuito. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato in città per visitare il teatro e parlare con i proprietari. Durante l’incontro in Prefettura, hanno discusso delle conseguenze dell’incendio e delle possibili riparazioni. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in poche ore, ma i danni sono ormai evidenti. La città si prepara a gestire le conseguenze di questo grave incidente.

Il giorno dopo l’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato in città per un sopralluogo sul luogo del rogo divampato all’alba di ieri. Ad accoglierlo all’esterno dello storico teatro di via Chiaia il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore regionale alla Cultura Ninni Cutaia, il prefetto Michele di Bari e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano. Il ministro si è intrattenuto con i vertici dei pompieri per un primo punto tecnico sulla situazione. L’abbraccio con i proprietari. Davanti all’ingresso principale del Sannazaro, completamente devastato dalle fiamme, l’incontro con i proprietari Lara Sansone e Sasà Vanorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Napoli, teatro Sannazaro distrutto dalle fiammeUn incendio nella notte ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, causando ingenti danni alla struttura storica. Napoli, incendio al Teatro Sannazaro, i video dall’interno: completamente distrutto dalle fiammeUn incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha causato la distruzione totale dell’edificio martedì 17 febbraio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nel cuore di Napoli le fiamme distruggono il teatro Sannazaro; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Lara Sansone fuori dal teatro Sannazaro distrutto dall'incendio a Napoli, la proprietaria scoppia in lacrime; Napoli, Sannazaro distrutto dalle fiamme. Il prefetto: Domani visita del ministro Giuli. Napoli, il teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Il sindaco: «Lo ricostruiremo»Di primo mattino, il fumo si respira già da piazza Trieste e Trento o da corso Vittorio Emanuele. Brucia il Sannazaro ed è come se bruciasse tutta Napoli. L’inferno di ... ilmessaggero.it Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme: la perdita di un’icona napoletanaIl Teatro Sannazaro è stato devastato da un violento incendio divampato ieri nelle prime ore del mattino e propagatosi rapidamente. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, la situazione era g ... 2duerighe.com FACCIAMO RISORGERE IL Teatro Sannazaro #TeatroSannazaro facebook Napoli. Distrutto dalle fiamme il teatro Sannazaro Ipotesi cortocircuito Eretto nel 1847, era stato riportato in auge negli anni Settanta, grazie soprattutto all’impegno dell’attrice napoletana Luisa Conte Risorgerà, secondo l’impegno del governo, come era e dov’ x.com