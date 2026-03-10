Beatrice Venezi direttore del Teatro la Fenice di Venezia | la nomina ufficiale dopo le polemiche

Da ottobre, Beatrice Venezi assumerà ufficialmente il ruolo di direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia. La nomina è stata confermata dopo settimane di polemiche pubbliche e di controversie con gli orchestrali, che hanno espresso forte opposizione alla sua designazione. La decisione definitiva è stata comunicata in maniera formale, segnando l’ingresso di Venezi nella posizione di leadership artistica del teatro.

Venezia, 10 marzo 2026 – Tutto confermato. Da ottobre 2026, e per i prossimi quatto anni, Beatrice Venezi sarà “direttore“ musicale della Fenice. Dopo mesi di polemiche e proteste (con gli orchestrali e i sindacati sulle barricate), il Consiglio di indirizzo si è riunito oggi con il presidente, il sindaco Luigi Brugnaro, per ratificare la nomina della direttrice musicale. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha motivato la propria decisione con una lunga relazione in cui, rivolgendosi direttamente ai consiglieri, precisa di voler rendere note le ragioni della sua scelta per via del suo "senso di responsabilità istituzionale" e della “attenzione mediatica" intorno alla vicenda, assicurando di "tenere conto" del loro "parere di approvazione o di dissenso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

