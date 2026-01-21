Beatrice Venezi ha recentemente commentato la sua nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia, suscitando diverse reazioni. La sua scelta ha acceso un dibattito sulla gestione del teatro e sul ruolo dei sindacati. In questa intervista, Venezi affronta i temi legati alla sua nomina, alla situazione attuale del teatro e alle sfide del suo incarico.

VENEZIA - Beatrice Venezi, alla fine, ha rotto il silenzio sulla sua contestatissima nomina a direttore musicale del Gran Teatro La Fenice. Poche battute, pronunciate sempre con il sorriso, comunque al vetriolo. Ha premesso di non voler parlare della vicenda veneziana, lo farà «a tempo debito». Ma intanto lanciato bordate pesanti contro un teatro «di fatto gestito dai sindacati», in un «contesto totalmente anarchico» - ha accusato - con relativo «danno d’immagine» a livello internazionale. Eccola, con il suo piglio polemico, la direttrice musicale lucchese, di nuovo in Italia, dopo gli impegni che l’avevano trattenuta a Buenos Aires per una lunga serie di concerti al Teatro Colòn. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi: «La Fenice? Anarchia, un teatro gestito dai sindacati»

La Fenice, Venezi rompe il silenzio: «Teatro in mano ai sindacati»Beatrice Venezi risponde alla mobilitazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che si oppongono alla sua nomina a direttrice musicale, effettiva da ottobre.

"Fenice ostaggio dei sindacati". L'attacco di Beatrice VeneziBeatrice Venezi critica la gestione del Teatro La Fenice, evidenziando come i sindacati esercitino un forte controllo sulla fondazione, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’efficienza dell’istituzione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Beatrice Venezi, botta e risposta al veleno con l'orchestra della Fenice. Lei: Lì c'è anarchia. I sindacati: Disinformata; Venezi: La Fenice? Anarchia, un teatro gestito dai sindacati; Cara Venezi, il sindacato è democrazia e non anarchia; Beatrice Venezi: La Fenice gestita dai sindacati. Le spillette? Potevano metterci uno Swarovski.

Beatrice Venezi, botta e risposta al veleno con l'orchestra della Fenice. Lei: «Lì c'è anarchia». I sindacati: «Disinformata»La direttrice a Pisa rompe il silenzio sulle polemiche contro la sua nomina: «La partita è chiusa quando l'arbitro fischia». Il comitato «Sconcerto grosso»: «La musica non è calcio, lei inadatta al ru ... corrieredelveneto.corriere.it

Venezi: «La Fenice? Anarchia, un teatro gestito dai sindacati»VENEZIA - Beatrice Venezi, alla fine, ha rotto il silenzio sulla sua contestatissima nomina a direttore musicale del Gran Teatro La Fenice. Poche battute, pronunciate sempre con il ... ilgazzettino.it

Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio: "La partita non è chiusa". Dopo le proteste per la nomina alla guida del teatro veneziano, la direttrice d'orchestra risponde: "Sono così raccomandata che lavoro solo all'estero". x.com

LA FENICE SI DIVIDE, VENEZI PUNGE: «SONO TANTO RACCOMANDATA CHE LAVORO SOLO ALL’ESTERO» La nomina di Beatrice Venezi alla direzione artistica della Fenice accende uno scontro che va oltre la musica. Tra proteste dell’orchestra e simbo - facebook.com facebook