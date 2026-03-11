Teatro della Toscana il Comune approva le modifiche dello Statuto

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato le modifiche allo statuto del Teatro della Toscana. La decisione è stata presa durante una seduta in cui sono stati discussi i nuovi aggiornamenti statutari proposti dall’amministrazione comunale. La delibera riguarda le norme di funzionamento e le regole interne dell’ente teatrale, rendendo ufficiale il cambiamento approvato dall’assemblea.

Firenze, 11 marzo 2026 - E' stata approvata dal Consiglio comunale la delibera dell'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini con l'adeguamento alle nuove normative dello Statuto della Fondazione Teatro della Toscana che si è reso necessario per allineare l'assetto dell'ente ai nuovi criteri ministeriali stabiliti dal Dm 23 dicembre 2024 per il triennio 2025-2027. La modifica statutaria recepisce l'attuale inquadramento della Fondazione come "Teatro della Città di rilevante interesse culturale" (Tric). Tuttavia, il nuovo testo è stato redatto con una visione lungimirante: la struttura organizzativa rimane infatti predisposta per un rapido ritorno allo status di Teatro Nazionale, obiettivo per il quale è già pendente un ricorso presso il Tar Lazio contro l'attuale valutazione ministeriale.