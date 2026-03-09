Fondazione Teatro Toscana | Palazzo Vecchio approva modifica allo statuto

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato con maggioranza una modifica allo statuto della Fondazione Teatro Toscana. La decisione è stata presa durante una seduta in cui sono stati discussi i dettagli della variazione. La delibera riguarda l’aggiornamento delle norme che regolano il funzionamento dell’ente culturale. La modifica è stata approvata con il voto favorevole di alcuni consiglieri e il contrario di altri.

Tra le principali novità la revisione delle figure del direttore generale e del direttore artistico, la figura del direttore artistico Junior" specifica per i teatri nazionali, pronta a essere attivata in caso di riacquisizione dello status procedure più snelle per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, adeguamento della durata del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai nuovi parametri normativi. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per permettere alla Fondazione di proseguire senza interruzioni la propria attività culturale e il monitoraggio delle aree sensibili della produzione artistica regionale.