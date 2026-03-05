Mps ok alla lista dei 20 E Francoforte approva le modifiche allo statuto

Le autorità europee hanno approvato la lista di 20 candidati per il consiglio di amministrazione di Mps, mentre Francoforte ha dato il via libera alle modifiche statutarie. Sono stati indicati Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi e Corrado Passera come potenziali amministratori delegati della banca. La decisione arriva nel corso delle procedure di ristrutturazione e rilancio dell’istituto.

Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi e Corrado Passera indicati come potenziali amministratori delegati di Mps. Nicola Maione figura invece per la conferma alla carica di presidente. A scegliere, però, sarà l'assemblea degli azionisti del 15 aprile che, in seguito al doppio voto, andrà a indicare il nuovo capo azienda. Fine corsa invece per Luigi Lovaglio, l'amministratore delegato di Mps non è stato inserito nella lista di 20 nomi che è risultata dalla scrematura dei 30 candidati iniziali. Si conclude una gestione, anche se per il momento il banchiere non si dimetterà, lunga più di quattro anni e ricca di tappe importanti: come l'aumento di capitale da 2,5 miliardi nel novembre 2022, il rilancio e il ritorno al profitto, la grande operazione su Mediobanca nel 2025.