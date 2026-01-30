Fdi chiede un’informativa a Nordio sullo scandalo delle mascherine

Il partito Fratelli d’Italia ha chiesto un’istruttoria al ministro Nordio per fare chiarezza sul caso delle mascherine. Alice Buonguerrieri ha spinto per ottenere più dettagli sulle accuse di tangenti rivolte dall’imprenditore Buini, coinvolto nelle forniture di dispositivi di protezione. La richiesta viene presentata in un momento in cui il tema delle forniture sanitarie è tornato alla ribalta.

Alice Buonguerrieri in pressing sulle presunte tangenti denunciate dall'imprenditore Buini sulla fornitura di mascherine. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid ha chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, un'informativa in Aula sullo scandalo mascherine, scoop svelato anni fa dalla Verità e da un po' al centro delle audizioni a Palazzo San Macuto. «Fra i tanti fatti gravi che stanno emergendo in commissione Covid», ha affermato la deputata, «ve ne è uno che è emerso in audizione martedì scorso, su cui riteniamo che il governo debba offrire delle spiegazioni agli italiani, questo anche se si tratta di fatti che risalgono all'esecutivo guidato dall'ex premier Giuseppe Conte ».

