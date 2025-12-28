Fdi chiede informativa Piantedosi e Tajani su Hannoun Pd | irresponsabili

Fdi ha richiesto al ministro Piantedosi un’udienza urgente per ottenere chiarimenti su una vicenda che desta preoccupazione. La richiesta, motivata dalla necessità di approfondire i dettagli di quanto accaduto, sottolinea l’importanza di un’informativa trasparente e tempestiva. La questione, che coinvolge anche Tajani e Hannoun, è al centro del dibattito politico, evidenziando l’esigenza di chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.

Roma, 28 dic. (askanews) – “Fdi chiede un’informativa urgente al ministro Piantedosi per riferire di una faccenda dai contorni sconcertanti”. Lo ha annunciato Sara Kelany in aula alla Camera ricordando che Hannoun è stato “arrestato per reati gravissimi: terrorismo, eversione, l’ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico ad Hamas e che l’avrebbe foraggiata con milioni di euro”. In apertura di seduta alla Camera per iniziare il dibatitto sulla legge di bilancio Fdi porta il caso degli arresti per terrorismo a Genova. “Fdi da anni segnala la pericolosità di questo soggetto – ricorda la deputata – osannato e coccolato da esponenti di Pd, Avs e Cinque stelle, dalla deputata Sscari che ha fatto con lui diverse missioni estere, la deputata ha invitato alla Camera uno stretto collaboratore di Hannoun che emerge nelle intercvettazioni, un atteggiamento vergognoso che abbiamo stigmatizzato ma le sinistre si sono trincerate in un imbarazzante silenzio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera Leggi anche: L’inchiesta su Hannoun manda nel panico la sinistra, FdI chiede due informative a Piantedosi e Tajani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera - Le opposizioni protestano per la gestione dell'Aula da parte di Rampelli. ilfattoquotidiano.it

