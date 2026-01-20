Secondo i dati dell'Enac, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento si colloca al 31° posto su 44 scali italiani nel 2025. La posizione riflette l’andamento dei passeggeri e delle operazioni, offrendo un quadro sulla crescita e le sfide di questa infrastruttura nel contesto nazionale. Queste informazioni forniscono un’analisi obiettiva sulla situazione attuale dell’aeroporto e sul suo ruolo nel sistema aeroportuale italiano.

Secondo i dati recenti divulgati dall’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento chiude l’anno 2025 collocandosi al 31esimo posto su un totale di 44 scali italiani. Questo risultato è stato riportato dal quotidiano “Il Mattino” nelle sue pagine nazionali in data odierna. Nel corso dell’anno, si sono registrati 377.823 passeggeri, evidenziando una significativa crescita del 112,1%. Tuttavia, è importante sottolineare che tale incremento è da interpretarsi in relazione ai soli sei mesi di operatività del 2024, poiché l’aeroporto è stato riaperto l’11 luglio. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento 31esimo su 44 scali Italiani

Preoccupazione per l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento: Un appello per un immediato cambiamento strategicoL'aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento affronta crescenti preoccupazioni a causa dei recenti tagli ai voli, suscitando l'interesse delle autorità di governo.

Cancellato il Volo per Milano Malpensa dall’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento,L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi, recentemente in fase di crescita, ha annullato il volo per Milano Malpensa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Aeroporto di Salerno: tesoretto per cancellare la tassa d’imbarco; Aeroporto di Salerno, Ferrante: Il 20 gennaio tavolo sul trasporto aereo in Campania; Convocata una riunione al Mit sull’aeroporto di Salerno; Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, inverno ridotto ma segnali di ripresa per l’estate 2026.

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: crescita record del 112% nel 2025. Oggi vertice al MIT per il futuro - Nel 2025 l'aeroporto di Salerno vola al +112,1% con oltre 377mila passeggeri. Oggi tavolo tecnico al Mit con Enac e Gesac per analizzare criticità e prospettive ... infocilento.it

Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, dati in crescita: 377mila passeggeri nel 2025 - Questa mattina sul tavolo al Mit, a Roma, ci saranno molto probabilmente i numeri e i dati che riguardano in generale gli scali aeroportuali in Italia e più nello specifico ... ilmattino.it

AEROPORTO SALERNO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO,STOP AI VOLI PER MILANO...-SERVIZIO TG DEL 10/12/2025

Aeroporto Salerno al 31esimo posto tra i 44 scali nazionali: oggi summit al Ministero - facebook.com facebook

Aeroporto #Salerno Costa d’ #Amalfi, inverno ridotto ma segnali di ripresa per l’estate 2026 Gennaio resta il mese più difficile, ma la programmazione futura mostra timidi segnali di rilancio con nuovi collegamenti e charter estivi x.com