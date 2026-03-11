Le banche centrali stanno modificando i tassi di interesse in risposta alle variazioni dell’inflazione, con un’attenzione particolare ai costi dell’energia. La decisione di aumentare o ridurre i tassi si basa sui dati sull’andamento economico e sui prezzi al consumo, lasciando meno spazio all’incertezza. La relazione tra inflazione e politica monetaria si riflette nelle recenti mosse delle istituzioni finanziarie.

La traiettoria dei tassi di interesse non è più un mistero, ma dipende strettamente dall’equilibrio tra crescita economica e livelli di inflazione. Andrea Orsi, Country Head per Italia, Irlanda e Grecia presso M&G Investments, ha chiarito che i prezzi dell’energia giocheranno un ruolo cruciale nel definire tempi e intensità delle future decisioni delle banche centrali. Il mercato si trova in una fase di forte incertezza dove la volatilità intermittente è l’unica certezza. La strategia vincente richiede una diversificazione rigorosa per costruire portafogli capaci di adattarsi a scenari imprevedibili. L’Equilibrio Delicato Tra Crescita e Prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tassi e inflazione: l’energia guida i tagli delle banche

