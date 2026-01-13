Bankitalia accelerano prestiti banche novembre +2,1% tassi stabili

A novembre, i tassi di interesse per mutui e prestiti bancari sono rimasti stabili, secondo i dati di Bankitalia. Tuttavia, si è osservata un’ulteriore accelerazione nell’erogazione del credito, con un aumento del 2,1% nei prestiti alle banche rispetto al mese precedente. Questi dati evidenziano una fase di stabilità nei tassi, accompagnata da un rafforzamento della dinamica di accesso al credito nel contesto economico attuale.

Roma, 13 gen. (askanews) – Tassi di interesse bancari sostanzialmente stabili a novembre per i mutui alle famiglie e i prestiti alle imprese, mentre la dinamica di erogazione del credito ha mostrato una ulteriore accelerazione. Secondo l’ultima statistica della Banca d’Italia (Banche e moneta), in generale i prestiti al settore privato sono aumentati del 2,1 per cento su base annua, dal più 1,8 per cento nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,3 per cento (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,8 per cento, in rafforzamento dal più 1,1 per cento di ottobre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Prestiti personali in crescita e tassi in calo in Toscana. Taeg a 8,21% Leggi anche: Prestiti personali, tassi in calo in Toscana. Gli importi richiesti nella regione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Banche: Bankitalia, a novembre prestiti aumentano del 2,2% su anno - A novembre scorso accelerano i prestiti al settore privato: corretti sulla base della metodologia ... ilsole24ore.com

Bankitalia: a novembre accelerano i prestiti delle banche, +2,1%. Tassi sui nuovi mutui stabili - I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,3% (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,8% (1,1 in ottobre) ... msn.com

Bankitalia, accelerano prestiti banche (novembre +2,1%), tassi stabili - (askanews) – Tassi di interesse bancari sostanzialmente stabili a novembre per i mutui alle famiglie e i prestiti alle imprese, mentre la dinamica di erogazione del credito ha mostrato u ... askanews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.