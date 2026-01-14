Braccio di ferro fra Powell e Trump quando la politica sfida le banche centrali Inchieste inflazione e tassi d’interesse | cosa c’è in gioco
Il confronto tra Jerome Powell e Donald Trump rappresenta un momento di tensione tra politica e politica monetaria. Tra inchieste, inflazione e tassi d’interesse, si apre un dibattito che coinvolge le decisioni della Federal Reserve e le ripercussioni sull’economia globale. In questo contesto, l’intervento di Powell segna un punto di svolta, evidenziando le sfide di un rapporto complesso tra istituzioni finanziarie e forze politiche.
Roma, 14 gennaio 2026 – Il numero uno della Fed Jerome Powell ha scelto di esporsi come mai aveva fatto prima. Dopo l’apertura di un’indagine che potrebbe portare a conseguenze penali nei suoi confronti, il presidente della Federal Reserve americana ha accusato apertamente l’amministrazione Trump di usare lo strumento giudiziario come leva politica. Il braccio di ferro Trump-Powell. L’onda di solidarietà internazionale e la risposta di Trump. L’inchiesta sui costi della sede Fed. Tassi, inflazione e due letture opposte degli stessi dati. Cos’è la Fed e perché la sua indipendenza è in gioco. Successione, Senato e rischio istituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
