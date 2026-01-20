Lotta alle truffe agli anziani incontro in chiesa ad Auletta con amministrazione carabinieri e parroco

Prevenire le truffe agli anziani è fondamentale per tutelare le persone più vulnerabili della comunità. A questo scopo, l’amministrazione comunale di Auletta, insieme ai Carabinieri di Sala Consilina e alla Parrocchia di San Nicola di Mira, ha organizzato un incontro informativo presso la chiesa locale. L’obiettivo è sensibilizzare e fornire strumenti utili per riconoscere e contrastare le truffe, promuovendo un ambiente più sicuro e informato per tutti.

Prevenire le truffe agli anziani, importante appuntamento ad Auletta, voluto dall'amministrazine comunale in collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica Pastori e la Parrocchia di San Nicola di Mira, ha promosso un incontro informativo e di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini in Chiesa Truffe agli anziani: incontro informativo dei carabinieri a GiarreA Giarre, presso la Chiesa di San Giovanni Montebello, si è tenuto un incontro informativo promosso dai carabinieri, con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire strumenti utili per prevenire le truffe rivolte agli anziani, una delle categorie più a rischio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani; Truffe agli anziani e furti in casa. Aumento capillare dei controlli; Truffe agli anziani: 26enne condannata a cinque anni; Caloveto unita contro le truffe, la festa patronale diventa presidio di legalità · CosenzaChannel.it. Truffe agli anziani, ad Auletta parte la difesa di comunità: informazione e prevenzione al centro - Accanto al sindaco Antonio Caggiano e all’assessore Antonella Cavallo, è intervenuto il maresciallo Antonio D’Alessio che ha spiegato in modo semplice e diretto i meccanismi più frequenti utilizzati d ... infocilento.it Caloveto unita contro le truffe, la festa patronale diventa presidio di legalità - Il sindaco Mazza lancia un messaggio forte: proteggere gli anziani significa difendere la dignità della comunità ... cosenzachannel.it L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) compie un nuovo passo nella lotta contro il telemarketing invasivo e le truffe telefoniche. Ecco tutto quello che devi sapere! https://whuis.com/blog/stop-alle-truffe-telefoniche-agcom-introduce-i-numeri-a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.