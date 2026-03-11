Il Tribunale Amministrativo Regionale di Parma ha emesso una sentenza definitiva che blocca la realizzazione del polo eco-logistico nell’area Dugara a Brescello, respingendo tre ricorsi presentati dalle società interessate. La decisione mette fine a un progetto iniziato circa vent’anni fa, segnando un punto fermo in una vicenda che ha coinvolto diverse parti nel corso del tempo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Parma ha emesso una sentenza definitiva che blocca di fatto la realizzazione del polo eco-logistico nell’area Dugara a Brescello, respingendo tre ricorsi presentati dalle società interessate. La decisione conferma il divieto dei lavori imposto dal Comune nel 2024 e valida il ritiro dell’autorizzazione ambientale disposto dall’Arpae, chiudendo un iter burocratico iniziato nel lontano 2002. L’esito giuridico segna una vittoria per l’amministrazione locale e per i controlli ambientali, ponendo fine alle speranze della società Dugara spa e dell’immobiliare Solari di completare le opere di urbanizzazione previste due decenni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tar: stop al polo Dugara, fine di un progetto di 20 anni

Articoli correlati

Dugara, il Tar affossa il polo eco-logisticoIl Tar di Parma archivia il caso del polo produttivo ed eco-logistico progettato nell’area ‘Dugara’ di Brescello, dove risulta presente una maxi...

Bologna, stop al limite dei 30 km/h: il Tar smonta il progetto di LeporeAccolto il ricorso dei tassisti (sostenuto da FdI) contro il limite generalizzato a 30 all’ora.

Approfondimenti e contenuti su Tar stop al polo Dugara fine di un...

Discussioni sull' argomento Stop definitivo a una logistica nell’ex Renault del Mariotto; Ciampino, progetto polo commerciale: il Comune dice 'No' alle modifiche. I cittadini organizzano la protesta; Da patrimonio delle mafie a bene comune, a Calendasco consiglio comunale riunito nel capannone confiscato; In partenza il polo socio-sanitario. Lottizzazione Il Bosco a Seano.

Uno striscione davanti al Tar Lecce per rinnovare il no alla realizzazione di un sito di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi facebook