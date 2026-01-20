Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva introdotto il limite di velocità di 30 kmh in tutta la città, previsto a partire dal 1° luglio 2023. La decisione si basa sulle contestazioni riguardanti l’adozione di questa misura, sospendendo così temporaneamente l’applicazione del nuovo limite. La vicenda evidenzia le discussioni in corso sulla sicurezza stradale e le politiche di mobilità urbana.

Stop a “Bologna città 30”. Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento con cui il Comune a guida Pd aveva introdotto, a partire dal 1° luglio 2023, il limite generalizzato di 30 chilometri orari. La decisione arriva a seguito di un ricorso presentato da due tassisti, con il sostegno di Fratelli d’Italia, e riguarda in particolare il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze che istituivano le aree con limite ridotto. Restano comunque salvi eventuali nuovi atti che l’amministrazione comunale potrà adottare in futuro. Secondo quanto riportato nella sentenza, i ricorrenti avevano contestato gli effetti della misura sull’attività lavorativa dei tassisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bologna, stop al limite dei 30 km/h: il Tar smonta il progetto di Lepore

Bologna, il giudici del Tar annullano il provvedimento sui 30 km/h in cittàIl Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la limitazione a 30 kmh nel centro città.

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Smog, fino a lunedì 19 gennaio in vigore le misure emergenziali; Smog, bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna: scattano le misure emergenziali; Verona-Bologna 2-3, l'attacco di Italiano gira alla perfezione: i rossoblù tornano a vincere; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3.

Bologna, stop al limite dei 30 km/h: il Tar smonta il progetto di Lepore - Accolto il ricorso dei tassisti (sostenuto da FdI) contro il limite generalizzato a 30 all’ora. Per i giudici il Comune ha agito oltre le proprie competenze ... ilgiornale.it

Bologna a 30 all'ora: il Tar annulla la misura - Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la Città 30. In particolare viene annullato il Piano particola ... avvenire.it

Terremoto in Romagna, scossa avvertita anche a Bologna: stop ai treni e verifiche in corso x.com

VIRTUS BOLOGNA STOP Prima sconfitta nel 2026 per le Vnere, che si fermano a Oaka dove il Pana torna a sorridere. Palle perse e percentuali scadenti dalla distanza condannano Edwards e compagni. Il finale... https://www.pianetabasket.com/euroleag - facebook.com facebook