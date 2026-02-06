Scontro con un camion auto si ribalta | due feriti e caos traffico

Questa mattina sull’autostrada A4, tra Ospitaletto e Rovato, un incidente ha provocato il ribaltamento di un’auto e due feriti. L’incidente è avvenuto verso le 10, quando un’auto e un camion si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. Il traffico ha subito lunghe code e i soccorsi sono intervenuti subito sul posto.

Pauroso incidente questa mattina lungo l’autostrada A4, tra gli svincoli di Ospitaletto e Rovato. Verso le 10 di oggi, venerdì 6 febbraio, un’auto e un camion che viaggiavano in direzione Milano si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Dopo l’impatto con il mezzo pesante, la macchina si.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

