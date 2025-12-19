Rosignano | Borse cinture e portafogli contraffatti | scatta il sequestro sul lungomare

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Rosignano, lungo il suggestivo lungomare Cristoforo Colombo, è scattato un importante intervento della polizia municipale. Durante i controlli, sono stati sequestrati numerosi accessori griffati contraffatti, tra borse, cinture e portafogli, destinati alla vendita illegale. Un'azione decisa volta a tutelare i marchi e la sicurezza dei consumatori, mantenendo alta l'attenzione sulla lotta alla contraffazione nel territorio.

Immagine generica

La polizia municipale di Rosignano ha sequestrato borse e altri accessori griffati", ma contraffatti sul lungomare Cristoforo Colombo nei pressi di uno stabilimento balneare. Il venditore abusivo, alla vista della pattuglia che si avvicinava, è fuggito abbandonando sul parapetto la merce che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Trasportava nell'auto giocattoli contraffatti, scatta maxi sequestro (2.500 pezzi) in Abruzzo

Leggi anche: Vetrina abusiva con 500 calamite e 70 borse, scatta il sequestro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Borse, portafogli e cinture in offerta: accessori uomo e donna in sconto con i Prime Day - Gli accessori sono dettagli fondamentali che completano un outfit e questo è vero sia per le donne che per gli uomini. ilgiornale.it

Maxi sequestro di false griffe in un magazzino: 1.500 articoli tra borse, occhiali e portafogli - Sanremo – Sotto sequestro 1481 prodotti con il marchio contraffatto tra borse, occhiali, cinture ed altri elementi di pelletteria: è questo il risultato dell’operazione condotta nei giorni scorsi ... ilsecoloxix.it

Borse, portafogli, foulard e scarpe taroccati: doppio sequestro in pieno centro a Lecce - Gli agenti della polizia municipale di Lecce hanno sequestrato scarpe, borse, cinture, borsellini e foulard, contraddistinti da marchi di note griffe ma completamente taroccati. lagazzettadelmezzogiorno.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.