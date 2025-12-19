Rosignano | Borse cinture e portafogli contraffatti | scatta il sequestro sul lungomare

Nel cuore di Rosignano, lungo il suggestivo lungomare Cristoforo Colombo, è scattato un importante intervento della polizia municipale. Durante i controlli, sono stati sequestrati numerosi accessori griffati contraffatti, tra borse, cinture e portafogli, destinati alla vendita illegale. Un'azione decisa volta a tutelare i marchi e la sicurezza dei consumatori, mantenendo alta l'attenzione sulla lotta alla contraffazione nel territorio.

La polizia municipale di Rosignano ha sequestrato borse e altri accessori griffati", ma contraffatti sul lungomare Cristoforo Colombo nei pressi di uno stabilimento balneare. Il venditore abusivo, alla vista della pattuglia che si avvicinava, è fuggito abbandonando sul parapetto la merce che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

