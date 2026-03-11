Antonio Tajani si è lasciato andare a una reazione nervosa durante un confronto con alcuni giornalisti fuori da Palazzo Madama. Quando gli hanno chiesto di commentare le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Tajani ha risposto sbottando e chiedendo ai cronisti perché non gli chiedessero invece di Gratteri, sostenendo che il ministro è lui.

Botta e risposta tra Antonio Tajani e un gruppo di cronisti, fuori da Palazzo Madama, che gli chiedeva conto delle parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio. “Mi dovreste domandare del caso Gratteri. Ha detto che ‘facciamo i conti dopo il referendum’. Sono espressioni che mi mettono paura”. E quando i cronisti lo hanno incalzato, il leader di Forza Italia si è difeso così: “Ma perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Noi facciamo i cronisti, è lei il ministro ( e vicepresidente del Consiglio, ndr )”. “ Ma sono un giornalista anch’io ” ha replicato Tajani, “vi faccio anche io le domande”. L'articolo Tajani non risponde su Bartolozzi e sbotta coi giornalisti: “Perché non mi rispondete su Gratteri?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani non risponde su Bartolozzi e sbotta coi giornalisti: “Perché non mi rispondete su Gratteri?”. “Il ministro è lei”

